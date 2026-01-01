Les Nuits de la Lecture Villes & Campagnes Bibliothèque Livres au village Saint-Victor-Malescours
Bibliothèque Livres au village 17 Rue de la Source Saint-Victor-Malescours Haute-Loire
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Cette année encore, le réseau de lecture publique Loire Semène s’associe à cet événement national dont la thématique sera cette fois Villes & Campagnes .
Bibliothèque Livres au village 17 Rue de la Source Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 16 89 bibliothequestvictor@loire-semene.fr
English :
Once again this year, the Loire Semène public reading network is taking part in this national event, whose theme this time is Towns & Countryside .
