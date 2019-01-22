Les Nuits de la Lecture villes et campagnes Batz-sur-Mer

Les Nuits de la Lecture villes et campagnes

NUITS DE LA LECTURE Villes et campagnes

LECTURES À VOIX HAUTES

La ville et la campagne de l’opposition à l’interdépendance

Jeudi 22 janvier à 19h

Espace Petit Bois

Sur le thème national Villes et campagnes , l’association Les Amis de la Gède propose un parcours littéraire pour retracer les relations entre la ville et la campagne en se demandant comment elles ont évolué pour passer de l’opposition, à l’interdépendance.

À l’origine, la campagne était dépeinte comme un refuge bucolique et la ville comme lieu d’aliénation ou de perdition, mais progressivement les auteurs ont écrit des récits qui témoignent d’un meilleur équilibre. Sous forme de lectures à voix haute, les membres des

Amis de la Gède vont montrer comment la littérature peut rendre compte de cette évolution, et comment l’imaginaire réciproque a pu se construire et se transmettre par leurs représentations respectives.

Renseignements Françoise Desagnat 06.38.38.53.61 .

