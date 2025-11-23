les nuits de la lecture : Villes et campagnes Bibliothèque Assia Djebar Paris

A l’occasion de la nuit de la lecture, le 24 janvier à partir de 18h, les bibliothécaires proposeront des lectures sur le thème villes et campagnes pour petits et grands.

Des lectures pour petits et grands par les bibliothécaires

Le samedi 24 janvier 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-24T19:00:00+01:00

fin : 2026-01-24T20:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-24T18:00:00+02:00_2026-01-24T19:30:00+02:00

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis