Les Nuits de la lecture Villes et campagnes Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg

Les Nuits de la lecture Villes et campagnes

Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-01-21 14:30:00

fin : 2026-01-21 16:00:00

Date(s) :

2026-01-21

Lectures et création sur le thème Ville et Campagnes. À partir de 6 ans. Sur inscription.Tout public

0 .

Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69 mediatheque@phalsbourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Readings and creations on the theme of Town and Country. Ages 6 and up. Registration required.

L’événement Les Nuits de la lecture Villes et campagnes Phalsbourg a été mis à jour le 2026-01-15 par OT PAYS DE PHALSBOURG