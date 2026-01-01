Les Nuits de la lecture Villes et campagnes Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg
Les Nuits de la lecture Villes et campagnes
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg Moselle
Gratuit
Début : Mercredi Mercredi 2026-01-21 14:30:00
fin : 2026-01-21 16:00:00
2026-01-21
Lectures et création sur le thème Ville et Campagnes. À partir de 6 ans. Sur inscription.Tout public
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69 mediatheque@phalsbourg.fr
English :
Readings and creations on the theme of Town and Country. Ages 6 and up. Registration required.
