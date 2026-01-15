Les nuits de la lexture, à la médiathèque de Garlin Médiathèque Garlin
Les nuits de la lexture, à la médiathèque de Garlin Médiathèque Garlin samedi 24 janvier 2026.
Les nuits de la lexture, à la médiathèque de Garlin
Médiathèque 1 place Henri Sibor Garlin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Dans le cadre des Nuits de la lecture , lectures sur le thème Villes et campagnes par le groupe A vive Voix + exposition d’anciennes photos de Garlin. Sur inscriptions. .
Médiathèque 1 place Henri Sibor Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 42 25 mediatheque.garlin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les nuits de la lexture, à la médiathèque de Garlin
L’événement Les nuits de la lexture, à la médiathèque de Garlin Garlin a été mis à jour le 2026-01-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran