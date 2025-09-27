Les nuits de la Plume Restaurant Maison Paon Lons

Restaurant Maison Paon 55 Boulevard Charles de Gaulle Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 120 EUR

Les Nuits La Plume, des soirées immersives où food, art et musique s’unissent pour créer une expérience unique.

Côté table, le plaisir est au rendez-vous corner huîtres, plancha minute et cuisson en live, et à l’intérieur un buffet à volonté signé par le chef de la Maison Paon.

Côté scène, la soirée s’annonce mémorable

• Performance live de l’artiste de street art MOG, qui fera naître sous vos yeux une œuvre immersive.

• Warm-up dès 19h avec DJ Tony C, house music

• Guest DJ Kiara à 22h, étoile montante de la scène électro, pour un set house, tech-house qui promet de faire vibrer Pau.

Un concept inédit à vivre à Maison Paon, entre convivialité et fête.

