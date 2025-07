Les nuits de la Salamandre Château de Chazoux Hurigny

Les nuits de la Salamandre Château de Chazoux Hurigny jeudi 17 juillet 2025.

Les nuits de la Salamandre

Château de Chazoux 1828 route de Mâcon Hurigny Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 21:00:00

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-17

Le festival est né de la volonté du propriétaire des lieux, Christophe de La Chapelle, de réunir le temps d’une soirée en plein air et autour d’une dégustation de vins, des amoureux du verbeet de la musique. En 2010, les portes de cette demeure viticole des XVIII et XIXème siècles a donc ouvert ses portes au public pour la première fois.

Cet été 2025, la quatrième édition du festival des Nuits de la Salamandre aura lieu les jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 juillet 2025 au Château de Chazoux (Saône-et-Loire, Bourgogne, à 5 kmde Mâcon)

A l’honneur :

Jeudi 17 juillet à 21h

Jean-Jacques Debout, Tour de Chant 2025 .

Le célèbre auteur-compositeur-interprète accompagné de son orchestre nous fera vibrer au son de ses plus grands succès….Emotion garantie !

Vendredi 18 juillet à 21h

Anahita Ahsef, mezzosoprano , Images de rêve Une conversation musicale dédiée à l’univers du rêve. Anahita Ahsef est accompagnée de Paul Rivinius au piano et Peter Clemente au violon. Musique de F. Schubert, C. Franck, J. Brahms, G. Fauré, E. Satie etc. Textes de S. Mallarmé et F. Rückert.

Samedi 19 juillet à 21h

Brigitte Fossey, A la Recherche de Victor Hugo Brigitte Fossey, Pierre Fesquet et Etienne Champollion traversent l’oeuvre de Victor Hugo et son âme aux mille voix . Amoureux des mots, de la nature, des femmes, de la politique, de Dieu etc… le poète-prophète reste l’écho de notre temps. Beethoven, Liszt, César Franck, Donizettiet Fauré accompagnent ce voyage poétique.

Dès 20h, avant les spectacles, possibilité de promenade champêtre dans le parc romantique inscrit aux monuments historiques. .

Château de Chazoux 1828 route de Mâcon Hurigny 71870 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 52 58 01 lesnuitsdelasalamandre@gmail.com

English : Les nuits de la Salamandre

German : Les nuits de la Salamandre

Italiano :

Espanol :

L’événement Les nuits de la Salamandre Hurigny a été mis à jour le 2025-07-07 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès