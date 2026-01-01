Les nuits de la thermographie du Pays Bourian Place St Pierre Gourdon

Les nuits de la thermographie du Pays Bourian

La Communauté de Communes Quercy Bouriane organise, en partenariat avec Quercy Energies, une série de visites de bourg intitulée Les Nuits de la thermographie.

Il s’agit d’une balade nocturne guidée permettant d’observer les phénomènes de déperdition thermique des bâtiments au moyen d’une caméra thermique.

Place St Pierre Mairie de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 37 23 70

English :

The Communauté de Communes Quercy Bouriane is organizing, in partnership with Quercy Energies, a series of town visits entitled Les Nuits de la thermographie.

This is a guided nocturnal walk to observe the phenomena of heat loss from buildings using a thermal camera.

