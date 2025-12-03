LES NUITS DE L’ALLIGATOR – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

LES NUITS DE L’ALLIGATOR Début : 2026-02-07 à 20:00. Tarif : – euros.

La renaissance du vinyle offre l’occasion aux musiciens de Muddy Gurdy de publier un florilège de leurs trois albums. Sachant que 78 tours et microsillons, en leur temps, ont sans nul doute été les vecteurs essentiels de la découverte, de la diffusion et de la reconnaissance du blues, la démarche du trio s’imposait : nous retrouvons bien là leur sincérité, leur érudition et leur respect pour ce répertoire qu’ils illustrent généreusement, à leur façon. Aboutissement ou étape ? Peu importe aujourd’hui : Muddy Gurdy poursuit sa route avec la sortie de No Border De ce côté-ci de l’arc-en-ciel, les Rainbow Girls perpétuent une longue tradition de musiciennes qui n’ont besoin de personne (ni d’hommes, ni de Harley-Davidson) pour que leur musique sonne. Depuis le Nord de la Californie, elles chantent le folk-blues et la country à l’ancienne, sur une base acoustique et avec des harmonies vocales renversantes. Mais leur attitude et leur propos sont politique, d’aujourd’hui et progressiste, ancrés dans l’éthique punk DIY et le féminisme queer. Toujours folk mais de plus en plus rock, les Rainbow Girls savent aussi faire gronder l’orage.

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63