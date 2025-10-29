Les Nuits de l’Elfe à Commarque Visite contée Route du Château de Commarque Les Eyzies

Route du Château de Commarque Château de Commarque Les Eyzies Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-29 19:45:00

fin : 2025-10-31 21:15:00

2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31

Découvrez Les Nuits de l’Elfe , une visite contée immersive et sensorielle. Vivez un parcours décoré aux couleurs elfiques et féériques ! Bonbons pour tous. Réservation en ligne obligatoire.

Pendant les vacances de la Toussaint découvrez Les Nuits de l’Elfe à Commarque ! Visite contée immersive et sensorielle. Vivez un parcours décoré aux couleurs elfiques et féériques !

Enfoui au cœur de la forêt, le castrum secret de Commarque veille dans l’ombre des siècles. On murmure qu’une Elfe y a trouvé refuge, gardienne silencieuse d’un sanctuaire où s’entrelacent pierres et sortilèges.

À la tombée de la nuit, lorsque les chandelles s’allument et que la brume caresse les murailles, il se pourrait qu’elle apparaisse…

Et si vous osiez franchir le seuil, peut-être vous guidera-t-elle à travers les mystères et les légendes endormies du château oublié.

En bonus n’hésitez pas à enfiler votre costume le plus magique !

Recommandations

– Arrivée obligatoire 15mn avant le début de la visite

– Chaussures fermées, petite lumière (portable ou frontale), pas de poussettes .

Route du Château de Commarque Château de Commarque Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 00 25 contact@commarque.com

English : Les Nuits de l’Elfe à Commarque Visite contée

Discover Les Nuits de l’Elfe , an immersive, sensory storytelling tour. Experience a journey decorated in magical, elfin colors! Sweets for all. Online booking required.

German : Les Nuits de l’Elfe à Commarque Visite contée

Entdecken Sie Les Nuits de l’Elfe , eine immersive und sinnliche Märchenführung. Erleben Sie einen in elfischen und märchenhaften Farben geschmückten Rundgang! Süßigkeiten für alle. Online-Reservierung erforderlich.

Italiano :

Scoprite Les Nuits de l’Elfe , un percorso di narrazione immersivo e sensoriale. Vivete un viaggio decorato con colori magici ed elfici! Dolci per tutti. Prenotazione obbligatoria online.

Espanol : Les Nuits de l’Elfe à Commarque Visite contée

Descubra Les Nuits de l’Elfe , un recorrido narrativo inmersivo y sensorial. Viva un viaje decorado con colores mágicos y élficos Dulces para todos. Se requiere reserva en línea.

