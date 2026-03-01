Les Nuits de l’équinoxe au parc Montsouris Parc Montsouris Paris

Avec l’équinoxe, le printemps revient ! La météo devient plus favorable mais les nuits sont encore longues et le ciel est rempli des merveilles des constellations de l’hiver et du printemps. La nature se réveille, et d’une certaine façon, nous aussi : profitons-en pour sortir et lever les yeux au ciel !

Dans le cadre de l’évènement national des Nuits de l’équinoxe, l’Association Française d’Astronomie vous invite à observer le ciel du printemps au Parc Montsouris. De la planète Jupiter à la Nébuleuse d’Orion en passant par l’amas des Pléiades, venez admirer le ciel avec nos télescopes !

Un évènement gratuit, sans inscription. Entrée via le 26 boulevard Jourdan.

La soirée sera maintenue en cas de ciel couvert, mais annulée en cas de pluie.

Dans le cadre des Nuits de l’équinoxe, rejoignez les équipes de l’Association Française d’Astronomie pour découvrir le ciel d’hiver et de printemps !

Le samedi 21 mars 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit

Entrée libre et gratuite.

Entrée par le 26 boulevard Jourdan.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-21T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-22T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-21T19:00:00+02:00_2026-03-21T23:00:00+02:00

Parc Montsouris 26, boulevard Jourdan 75014 Paris

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