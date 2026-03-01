Les Nuits de l’Équinoxe

Rue Maxime Dubrac Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Célébrons l’arrivée du printemps en observant les nombreux trésors du ciel d’hiver et de printemps. Les membres de l’association Astronomie en Chinonais vous y attendent avec impatience.

Célébrons l’arrivée du printemps en observant les nombreux trésors du ciel d’hiver et de printemps. Les membres de l’association Astronomie en Chinonais vous y attendent avec impatience. .

Rue Maxime Dubrac Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Celebrate the arrival of spring by observing the many treasures of the winter and spring skies. The members of the Astronomie en Chinonais association look forward to seeing you there.

L’événement Les Nuits de l’Équinoxe Chinon a été mis à jour le 2026-03-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme