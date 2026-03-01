Les nuits de l’équinoxe Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye

Les nuits de l’équinoxe

Place du Château Dans le parc du château Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 16:00:00

fin : 2026-03-21 23:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Dans le parc du château, de 15h à 18h une observation du Soleil.Une exposition à partir de 15h.Dans le parc du château, à partir de 21h observation du ciel nocturne. .

Place du Château Dans le parc du château Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 37 44 56 g.astronomie.89@free.fr

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English : Les nuits de l’équinoxe

L’événement Les nuits de l’équinoxe Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-03-14 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !