Les Nuits de Phobies Dorlisheim

Les Nuits de Phobies Dorlisheim samedi 25 octobre 2025.

Les Nuits de Phobies

Lieu-dit Lange Gewann Dorlisheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-25 18:30:00

fin : 2025-11-01 22:00:00

2025-10-25

Un labyrinthe dans une serre agricole d’une superficie de 5000 m², le tout alimenté d’effets sonores et lumineux. Des acteurs de chair et de sang sont là dans le seul but de vous effrayer.

La plus grande attraction horrifique du Grand Est revient pour 5 soirées de phobies !

Venez rencontrer nos monstres dans un labyrinthes de 5000m². Âmes sensibles s’abstenir !

Ce labyrinthe prends place dans une serre agricole, alimenté d’effets sonores et lumineux. Des acteurs de chair et de sang sont là dans le seul but de vous effrayer. Les zones sont délimitées pour assurer la survie et la sécurité des visiteurs.

L’attraction est déconseillé aux moins de 15 ans au personnes cardiaques, épileptique, aux femmes enceintes ainsi qu’aux PMR le terrain et l’ambiance n’étant pas appropriés.

ATTENTION ! Les billets ne sont ni échangeables ni remboursables, merci de votre compréhension.

Attraction horrifique sous forme de spectacle déambulatoire immersif.

Lieu-dit Lange Gewann Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 20 73 50 troupzszcirk@gmail.com

English :

A labyrinth in a 5,000 m² agricultural greenhouse, complete with light and sound effects. Flesh-and-blood actors are there for the sole purpose of scaring you.

German :

Ein Labyrinth in einem 5000 m² großen landwirtschaftlichen Gewächshaus, das mit Licht- und Soundeffekten versorgt wird. Schauspieler aus Fleisch und Blut sind nur zu dem Zweck da, Sie zu erschrecken.

Italiano :

Un labirinto in una serra agricola di 5.000 m², completo di effetti sonori e luminosi. Gli attori in carne e ossa sono lì al solo scopo di spaventarvi.

Espanol :

Un laberinto en un invernadero agrícola de 5.000 m², con efectos de luz y sonido. Actores de carne y hueso con el único propósito de asustarle.

