LES NUITS DE SAINT-ANNE Montpellier 30 juin 2025 07:00

Hérault

LES NUITS DE SAINT-ANNE Place Sainte-Anne Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-30

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-06-30

2025-07-01

2025-07-08

2025-07-09

2025-07-10

Pour la 30ème année consécutive, l’Association de Quartier Nouveau Sainte-Anne organise en juin-juillet ses soirées musicales gratuites. Nous présenterons cette année 5 concerts de musique, qui débuteront à 21h et s’achèveront vers 23h30, aux dates suivantes le 30 juin, les 1, 8, 9 et 10 juillet 2025. Place Sainte Anne.

30ans, toujours dans un but d’animer le quartier, la culture et la fête dans la rue, la gratuité de la culture et de valoriser la musique et les musiciens.

Nous proposons pour cette édition 2025, des programmes divers et variés dont deux soirées en partenariat avec le JAM salsa, jazz, swing, chorale a capella, chanson festives et métissées, et d’ailleurs ….

Au fil des ans, le nombre de public a considérablement augmenté, témoignage de la fidélité du public.

Lund 30 juin 21h

NUIT A CAPELLA

Concert avec le groupe

SCAT’N’SCRATCH

Plongez dans l’univers de Scat’n’Scratch,un groupe vocal a capella qui fusionne les voix captivantes d’Odile, Léa, Manon, Loïs, Gwen et Mickaël. Issus d’horizons musicaux divers, ces artistes talentueux ont créé pour vous un show unique, teinté d’humour, bousculant les frontières des genres.

Mardi 1 juillet 21h

NUIT DE FANFARE AFRICAINE

Concert avec le groupe

AJAMO

AJAMO (Afro-Jam-Orchestra) est un orchestre à thème à l’école de Jazz de Montpellier depuis 2022, qui joue avec enthousiasme, énergie et générosité des reprises et des compositions inspirées par l’afro-beat du style Nigérian de l’époque du grand Fela Kuti. Sous la direction de l’ethnomusicologue

Thomas Vahle, spécialiste de flûte Peule-Mandingue, 15 ans d’expérience dans l’orchestre de Mory Kanté

Mardi 8 juillet 21h

NUIT DE SALSA CUBAINE

Concert avec le groupe

SOMOS GENTE

“Somos Gente” est un groupe musical cubain qui vous invite à découvrir toute la richesse et l’énergie des rythmes de Cuba. Avec à sa tête le talentueux chanteur Carlos Maikel, le groupe propose une musique authentique, chaleureuse et résolument bailable, faite pour faire vibrer les coeurs et bouger les corps. Préparez-vous à danser et chanter

Mercredi 9 juillet 21h

NUIT DE CUMBIA ET DU RUMBA

Concert avec le groupe

QUE TENGO

Figure émergente de la scène actuelle, Que Tengo est une machine avec un vrai coeur qui bat pour porter l’énergie et l’émotion de sa magnétique chanteuse hispanomarocaine Ámbar Gonzalez Bouab. Ce quartet délivre un cocktail détonnant de musiques afrolatines et urbaines où la cumbia, la rumba et le soukous rencontrent la lourdeur du hip-hop et la puissance lyrique de

Jeudi 10 juillet 21h

NUIT DE CHANSON METISSEE

Concert avec le groupe

LES BARBEAUX

20 ans déjà que Les Barbeaux sillonnent les routes de France et d’Europe pour distiller une musique de live puissante, vivante et métissée. Leur identité méditerranéenne en bandoulière, ces diables de scène revisitent deux décennies de création entre chansons festives, ska, rock, cumbia et influences électro-balkaniques. Un concert comme une grande fête de famille un peu déjantée où tout le monde et toutes les expressions trouveront leur place !.

21h 23h30 -place Sainte-Anne .

Place Sainte-Anne

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 66 34 43 sadikfarabi@orange.fr

English :

For the 30th consecutive year, the Association de Quartier Nouveau Sainte-Anne is organizing its free « musical evenings » in June and July. This year, we?ll be presenting 5 musical concerts, starting at 9pm and finishing around 11:30pm, on the following dates: June 30, July 1, 8, 9 and 10, 2025. Place Sainte Anne.

German :

Zum 30. Mal in Folge veranstaltet die Association de Quartier Nouveau Sainte-Anne im Juni/Juli ihre kostenlosen « Musikabende ». Dieses Jahr präsentieren wir fünf Musikkonzerte, die um 21 Uhr beginnen und gegen 23.30 Uhr enden, an folgenden Terminen: 30. Juni, 1., 8., 9. und 10. Juli 2025. St.-Anna-Platz.

Italiano :

Per il 30° anno consecutivo, l’Association de Quartier Nouveau Sainte-Anne organizza le sue « serate musicali » gratuite nei mesi di giugno e luglio. Quest’anno verranno presentati 5 concerti musicali, con inizio alle 21.00 e termine intorno alle 23.30, nelle seguenti date: 30 giugno, 1, 8, 9 e 10 luglio 2025. Piazza Sainte Anne.

Espanol :

Por trigésimo año consecutivo, la Association de Quartier Nouveau Sainte-Anne organiza sus « veladas musicales » gratuitas en junio y julio. Este año, presentaremos 5 conciertos de música, que comenzarán a las 21.00 h y terminarán hacia las 23.30 h, en las siguientes fechas: 30 de junio, 1, 8, 9 y 10 de julio de 2025. Plaza Sainte Anne.

