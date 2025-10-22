Les Nuits de Vidocq du château de Vaux Fouchères

Château de Vaux Fouchères Aube

Cette année encore, retrouvez Vidocq pour une nouvelle enquête nocturne !

Bravez l’obscurité et partez à la recherche d’indices dans des pièces encore hantées par de sombres événements, afin de résoudre le mystère qui plane sur le domaine…

Plongez en pleine nuit dans une grande murder party dont vous êtes le héros, animée par des acteurs en costumes, le tout dans une ambiance terrifiante.

Crimes, complots et frissons seront au rendez-vous saurez-vous sortir du château avant que les portes ne se referment ?

Nouveau scénario 2025

Créneaux de jeu 20h30/ 21h00 ou 21h30.

Durée du jeu 1h Total 1h30 avec briefing et final. 17 .

Château de Vaux Fouchères 10260 Aube Grand Est +33 3 25 40 17 47 chateau.vaux@gmail.com

