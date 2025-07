Les Nuits des Étoiles Rue de la Grand-Terre Aureille

Participez à l’événement « Les Nuits des Étoiles » à Aureille, le samedi 2 août à partir de 22h !

La commune d’Aureille s’associe à la manifestation nationale Les Nuits des étoiles , organisée par l’Association Française d’Astronomie, dont la 35e édition aura lieu cet été du 1er au 3 août.

L’occasion de découvrir ou redécouvrir le ciel estival grâce aux nombreuses manifestations prévues à l’occasion partout en France.



Ainsi, la Municipalité vous propose de se retrouver le samedi 2 août sur le stade (rue de la Grand-Terre) à partir de 22h00.

Patrick Stantina, administré de la commune et astronome averti, mettra à votre disposition différents matériels d’observation, vous aidera à repérer les constellations visibles et répondra à vos questions.

Pensez à prendre vos lampes frontales, si vous en avez, ainsi qu’une petite veste pour ceux qui souhaiteront rester plus tard dans la nuit.



Renseignements par mail ou par téléphone .

Rue de la Grand-Terre Complexe sportif Ayme Guillaumier Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 92 01 astro.stantina@gmail.com

English :

Take part in « The Nights of the Stars » event in Aureille on Saturday, 2 August, starting at 10 p.m.!

German :

Nehmen Sie am Samstag, den 2. August, ab 22 Uhr an der Veranstaltung « Die Nächte der Sterne » in Aureille teil!

Italiano :

Partecipate al divertimento di « Les Nuits des Étoiles » ad Aureille sabato 2 agosto dalle 22.00!

Espanol :

Únase a la diversión en « Les Nuits des Étoiles », en Aureille, el sábado 2 de agosto a partir de las 22:00 horas

