Les Nuits des étoiles conférence La voie lactée Les Orres 1650 Les Orres

Les Nuits des étoiles conférence La voie lactée

Les Orres 1650 Espace Rencontre et Culture 1650 Les Orres Hautes-Alpes

Début : Samedi 2025-08-16 20:30:00

fin : 2025-08-16

2025-08-16

Longtemps vue comme un « océan du ciel » par les anciens, sa véritable nature s’est révélée il y a moins de 200 ans. Conférence donnée par l’Association Marseille d’Astronomie, suivie par l’observation du Ciel Nocturne, à l’oeil nu et aux instruments.

Les Orres 1650 Espace Rencontre et Culture 1650 Les Orres 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 44 01 61

English :

Long seen as an « ocean of sky » by the ancients, its true nature was revealed less than 200 years ago. Lecture given by the Association Marseille d’Astronomie, followed by observation of the night sky, with the naked eye and instruments.

German :

Von den Alten lange Zeit als « Ozean des Himmels » betrachtet, wurde seine wahre Natur erst vor weniger als 200 Jahren enthüllt. Vortrag der Association Marseille d’Astronomie, gefolgt von der Beobachtung des Nachthimmels mit bloßem Auge und mit Instrumenten.

Italiano :

Considerato a lungo dagli antichi come un « oceano di cielo », la sua vera natura è stata rivelata meno di 200 anni fa. Conferenza tenuta dall’Associazione Marsigliese di Astronomia, seguita dall’osservazione del cielo notturno a occhio nudo e con strumenti.

Espanol :

Considerado durante mucho tiempo como un « océano de cielo » por los antiguos, su verdadera naturaleza fue revelada hace menos de 200 años. Conferencia a cargo de la Association Marseille d’Astronomie, seguida de observación del cielo nocturno a simple vista y con instrumentos.

