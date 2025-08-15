Les Nuits des Étoiles conférence Le ciel d’été Les Orres 1650 Les Orres

Les Orres 1650 Espace Rencontre et Culture 1650 Les Orres Hautes-Alpes

Début : Vendredi 2025-08-15 20:30:00

2025-08-15

L’Association Marseillaise d’Astronomie présente la conférence « Le ciel d’été », suivie par l’observation du Ciel Nocturne à l’œil nu et aux instruments, et éventuellement profiter d’étoiles filantes. Prévoyez une lampe de poche pour vos déplacements.

English :

The Association Marseillaise d?Astronomie presents a lecture on « The summer sky », followed by observation of the night sky with the naked eye and instruments, and the chance to see shooting stars. Bring your own flashlight.

German :

Die Association Marseillaise d?Astronomie präsentiert den Vortrag « Le ciel d?été » (Der Sommerhimmel), gefolgt von der Beobachtung des Nachthimmels mit dem bloßen Auge und mit Instrumenten, wobei Sie eventuell Sternschnuppen beobachten können. Bitte bringen Sie eine Taschenlampe mit, wenn Sie unterwegs sind.

Italiano :

L’Association Marseillaise d’Astronomie presenta una conferenza dal titolo « Il cielo d’estate », seguita dall’osservazione del cielo notturno a occhio nudo e con strumenti e dalla possibilità di vedere le stelle cadenti. Assicuratevi di portare una torcia quando uscite.

Espanol :

La Asociación Marsellesa de Astronomía presenta una conferencia titulada « El cielo de verano », seguida de una observación del cielo nocturno a simple vista y con instrumentos, y de la posibilidad de ver estrellas fugaces. Asegúrese de llevar una linterna cuando salga.

