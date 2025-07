Les Nuits des étoiles conférence L’eau dans l’univers Les Orres 1650 Les Orres

Les Orres 1650 Espace Rencontre et Culture 1650 Les Orres Hautes-Alpes

Début : Dimanche 2025-08-17 20:30:00

Elément nécessaire à l’apparition de la vie sous quelles conditions ? Comment nous est-elle parvenue ? A-t-elle permis l’émergence de « vies » en dehors de la Terre ? Conférence suivie par l’observation du Ciel Nocturne, à l’œil nu et aux instruments.

Les Orres 1650 Espace Rencontre et Culture 1650 Les Orres 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 44 01 61

English :

Necessary for the appearance of life: under what conditions? How did it reach us? Did it allow the emergence of « life » outside the Earth? Lecture followed by observation of the night sky, with the naked eye and instruments.

German :

Notwendiges Element für die Entstehung von Leben: Unter welchen Bedingungen? Wie gelangte es zu uns? Hat sie die Entstehung von « Leben » außerhalb der Erde ermöglicht? Vortrag mit anschließender Beobachtung des Nachthimmels mit dem bloßen Auge und mit Instrumenten.

Italiano :

Elemento necessario per la comparsa della vita: in quali condizioni? Come ci ha raggiunto? Ha permesso la comparsa della « vita » al di fuori della Terra? Lezione seguita dall’osservazione del cielo notturno, sia a occhio nudo che con strumenti.

Espanol :

Elemento necesario para la aparición de la vida: ¿en qué condiciones? ¿Cómo llegó hasta nosotros? ¿Permitió la aparición de « vida » fuera de la Tierra? Conferencia seguida de observación del cielo nocturno, tanto a simple vista como con instrumentos.

