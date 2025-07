Les Nuits des étoiles GERDE Gerde

Les Nuits des étoiles

GERDE Col des Palomières Gerde Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-02 21:30:00

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Nuit des Etoiles :

– initiation à l’astronomie avec des observations à l’œil nu et aux instruments.

Inscription auprès de l’association

GERDE Col des Palomières Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@supernovae.fr

English :

Nuit des Etoiles :

– introduction to astronomy with naked eye and instrumental observations.

Register with the association

German :

Nacht der Sterne :

– einführung in die Astronomie mit Beobachtungen mit dem bloßen Auge und mit Instrumenten.

Anmeldung beim Verein

Italiano :

La notte stellata:

– introduzione all’astronomia con osservazioni a occhio nudo e strumentali.

Iscriviti all’associazione

Espanol :

Noche estrellada:

– introducción a la astronomía con observaciones a simple vista e instrumentales.

Inscribirse en la asociación

