Les Nuits des Étoiles Les Orres 1650 Les Orres

Début : Vendredi 2025-08-15
fin : 2025-08-17
2025-08-15
Les Orres, en collaboration avec l’Association Marseillaise d’Astronomie, propose des conférences et des observations du ciel étoilé.
English : The nights of the stars
Les Orres, in collaboration with the Marseille Astronomy Association, offers conferences and stargazing sessions. Find the program here: https://www.lesorres.com/a-voir-a-faire/le-programme-des-animations/les-nuits-des-etoiles-0
German :
Les Orres bietet in Zusammenarbeit mit der Association Marseillaise d?Astronomie Vorträge und Beobachtungen des Sternenhimmels an.
Italiano : Le notti delle stelle
Les Orres, in collaborazione con l’Associazione Marseillaise d’Astronomie, propone conferenze e osservazioni del cielo stellato. Trova il programma qui: https://www.lesorres.com/a-voir-a-faire/le-programme-des-animations/les-nuits-des-etoiles-0
Espanol :
Les Orres, en colaboración con la Association Marseillaise d’Astronomie, ofrece conferencias y observaciones del cielo estrellado.
