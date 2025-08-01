Les Nuits des Étoiles Les Orres 1650 Les Orres

Les Nuits des Étoiles Les Orres 1650 Les Orres vendredi 15 août 2025.

Hautes-Alpes

Les Nuits des Étoiles Les Orres 1650 Espace Rencontre & Culture 1650 Les Orres Hautes-Alpes

Début : Vendredi 2025-08-15

fin : 2025-08-17

2025-08-15

Les Orres, en collaboration avec l’Association Marseillaise d’Astronomie, propose des conférences et des observations du ciel étoilé.

Les Orres 1650 Espace Rencontre & Culture 1650

Les Orres 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 44 01 61

English : The nights of the stars

Les Orres, in collaboration with the Marseille Astronomy Association, offers conferences and stargazing sessions. Find the program here: https://www.lesorres.com/a-voir-a-faire/le-programme-des-animations/les-nuits-des-etoiles-0

German :

Les Orres bietet in Zusammenarbeit mit der Association Marseillaise d?Astronomie Vorträge und Beobachtungen des Sternenhimmels an.

Italiano : Le notti delle stelle

Les Orres, in collaborazione con l’Associazione Marseillaise d’Astronomie, propone conferenze e osservazioni del cielo stellato. Trova il programma qui: https://www.lesorres.com/a-voir-a-faire/le-programme-des-animations/les-nuits-des-etoiles-0

Espanol :

Les Orres, en colaboración con la Association Marseillaise d’Astronomie, ofrece conferencias y observaciones del cielo estrellado.

