Les nuits des étoiles Librecy Signy-l’Abbaye vendredi 1 août 2025.

Librecy Signy-l’Abbaye Ardennes

Gratuit

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Organisée par le club CASA de Signy l’AbbayeUne soirée d’observation gratuite 1er août à 21h à LibrecyVenez découvrir les étoiles, planètes et constellations avec nos télescopes !Tout public Ambiance conviviale Pensez à votre couverture et d’une lampe de poche ou frontale munie d’un filtre rouge afin de pouvoir lire les cartes sans perturber l’observation.Annulation en cas de mauvais temps. Réservation obligatoire

Librecy Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est +33 6 75 27 81 15 contact@casa-astronomie.fr

English :

Organized by the Signy l?Abbaye CASA clubFree observation evening: August 1, 9pm at LibrecyCome and discover the stars, planets and constellations through our telescopes! Don’t forget your blanket and a flashlight or headlamp with a red filter, so you can read the maps without disturbing the observation. Reservations required

German :

Organisiert vom CASA-Club von Signy l’AbbayeEin kostenloser Beobachtungsabend: 1. August um 21 Uhr in LibrecyEntdecken Sie die Sterne, Planeten und Sternbilder mit unseren Teleskopen!Für jedes Publikum ? Gesellige Atmosphäre Denken Sie an Ihre Decke und eine Taschen- oder Stirnlampe mit Rotfilter, damit Sie die Karten lesen können, ohne die Beobachtung zu stören.Absage bei schlechtem Wetter. Reservierung erforderlich

Italiano :

Organizzato dal club CASA di Signy l’AbbayeUna serata di osservazione gratuita: 1 agosto alle 21.00 a LibrecyVenite a scoprire le stelle, i pianeti e le costellazioni con i nostri telescopi! Non dimenticate la coperta e una torcia o una lampada frontale con filtro rosso per poter leggere le mappe senza disturbare l’osservazione. Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Organizado por el club CASA de Signy l’AbbayeNoche de observación gratuita: 1 de agosto a las 21:00 h en Librecy¡Venga a descubrir las estrellas, los planetas y las constelaciones con nuestros telescopios! No olvide su manta y una linterna o frontal con filtro rojo para poder leer los mapas sin perturbar la observación. Imprescindible reservar

