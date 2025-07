LES NUITS DES ÉTOILES Montpellier

Les 1er, 2 et 3 août, ont lieu les Nuits des étoiles, un événement astronomique national depuis 35 ans. Un prétexte pour parler du ciel, d’astronomie et pour faire découvrir les secrets du cosmos au grand public.

Au programme de Planet Ocean, une animation dans l’escale Univers tout au long des 3 jours sur la thématique des étoiles filantes et de l’essaim des Perséides Que sont les étoiles filantes ? d’où viennent-elles ? Où et comment les observer ? Pourquoi les appelle t’on Perséides ?

En partenariat avec A La Belle Etoiles (ALBE), deux soirées d’observation du ciel gratuites à Argelliers, sous un ciel préservé de la pollution lumineuse et proche de Montpellier.

Au programme, des observations du ciel à l’œil nu et aux télescopes, des animations et des conférences… https://www.albe.club/nde2025/ .

Allée Ulysse Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 13 05 50 contact@planetoceanworld.fr

English :

On August 1, 2 and 3, Nuits des étoiles, a national astronomical event for the past 35 years, takes place. An opportunity to talk about the sky, astronomy and the secrets of the cosmos.

German :

Am 1., 2. und 3. August finden die Sternennächte statt, ein nationales astronomisches Ereignis, das seit 35 Jahren stattfindet. Ein Vorwand, um über den Himmel und die Astronomie zu sprechen und der breiten Öffentlichkeit die Geheimnisse des Kosmos näher zu bringen.

Italiano :

L’1, 2 e 3 agosto si svolge Notti stellate, un evento nazionale di astronomia che si svolge da 35 anni. È un’occasione per parlare del cielo, dell’astronomia e dei segreti del cosmo.

Espanol :

Los días 1, 2 y 3 de agosto tienen lugar las Noches estrelladas, un acontecimiento astronómico nacional que se celebra desde hace 35 años. Es una oportunidad para hablar del cielo, la astronomía y los secretos del cosmos.

