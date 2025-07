Les nuits des étoiles Plaine-de-Walsch

Les nuits des étoiles Plaine-de-Walsch vendredi 1 août 2025.

Les nuits des étoiles

Ancien stade Plaine-de-Walsch Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-01

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-01 2025-08-02

Le Club d’Astronomie du Pays de Sarrebourg Albireo 57 vous invite à observer les merveilles du ciel étoilé, tel que les planètes, amas d’étoiles, nébuleuses stellaires et autres galaxies. L’accès est libre. Buvette et petite restauration sur place.

En cas de pluie, la manifestation devra être annulée.Tout public

0 .

Ancien stade Plaine-de-Walsch 57870 Moselle Grand Est +33 6 26 92 90 67 club.albireo@gmail.com

English :

The Club d’Astronomie du Pays de Sarrebourg Albireo 57 invites you to observe the wonders of the starry sky, including planets, star clusters, stellar nebulae and galaxies. Admission is free. Refreshments and snacks on site.

In the event of rain, the event will have to be cancelled.

German :

Der Astronomieclub des Pays de Sarrebourg Albireo 57 lädt Sie ein, die Wunder des Sternenhimmels wie Planeten, Sternhaufen, Sternennebel und andere Galaxien zu beobachten. Der Zugang ist frei. Getränke und kleine Snacks sind vor Ort erhältlich.

Bei Regen muss die Veranstaltung abgesagt werden.

Italiano :

Il Club d’Astronomie du Pays de Sarrebourg Albireo 57 vi invita a osservare le meraviglie del cielo stellato, tra cui pianeti, ammassi stellari, nebulose stellari e galassie. L’ingresso è gratuito. Rinfreschi e spuntini disponibili in loco.

In caso di pioggia, l’evento dovrà essere annullato.

Espanol :

El Club de Astronomía del País de Sarrebourg Albireo 57 le invita a observar las maravillas del cielo estrellado, incluidos planetas, cúmulos estelares, nebulosas estelares y galaxias. La entrada es gratuita. Refrescos y tentempiés disponibles in situ.

En caso de lluvia, el evento deberá cancelarse.

