Informations pratiques

Plaine-de-Walsch

Les nuits des étoiles

Ancien stade Plaine-de-Walsch Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-12 21:15:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08 2026-08-12

Le Club d’Astronomie du Pays de Sarrebourg Albireo 57 vous invite à observer les merveilles du ciel étoilé, tel que les planètes, amas d’étoiles, nébuleuses stellaires et autres galaxies. L’accès est libre. Et le douze août ne manquez pas l’éclipse solaire (vente de lunettes spéciales éclipse sur place) !

En cas de pluie, la manifestation devra être annulée.Tout public

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Ancien stade Plaine-de-Walsch 57870 Moselle Grand Est +33 6 26 92 90 67 club.albireo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Albireo 57 Sarrebourg Region Astronomy Club invites you to observe the wonders of the starry sky, such as planets, star clusters, stellar nebulae, and other galaxies. Admission is free. And on August 12, don’t miss the solar eclipse (special eclipse glasses will be sold on site)!

In case of rain, the event will be canceled.

L’événement Les nuits des étoiles Plaine-de-Walsch a été mis à jour le 2026-07-25 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD