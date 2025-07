Les nuits des étoiles Le Chateau d’Oiron Plaine-et-Vallées

Les nuits des étoiles

Le Chateau d’Oiron 10 rue du Château Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

À l’occasion de la nuit des étoiles, le château d’Oiron et l’association d’astronomie l’ObservaThouars vous invitent à lever les yeux vers le ciel. À partir de 20h30, flânerie, conférence et télescopes seront installés pour admirer le ciel étoilé avec les explications de l’ObservaThouars.

À l’occasion de la nuit des étoiles, le château d’Oiron et l’association d’astronomie l’ObservaThouars vous invitent à lever les yeux vers le ciel. De 15h à 17h, les visiteurs du château pourront participer aux nombreuses animations proposées dans le cadre de la nuit des étoiles avec notamment l’oeuvre « Les brulures solaires » de Charles Ross commentées par un astronome, suivi de réalisation de brûlure solaire en direct et d’une maquette du système solaire ) l’échelle. À partir de 20h30, participez à une flânerie « pas pressée, la lumière », à une conférence sur les mers célestes. Des télescopes seront installés pour admirer le ciel étoilé avec les explications de l’ObservaThouars. Un intervenant utilisera le logiciel Stellarium sur grand écran pour expliquer les particularités du ciel du soir. Dès 22h, les observations pourront débuter. Prévoir plaid, chaises et lampe de poche. .

Le Chateau d’Oiron 10 rue du Château Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 96 51 26 oiron@monuments-nationaux.fr

English : Les nuits des étoiles

For Starry Night, the Château d’Oiron and the ObservaThouars astronomy association invite you to raise your eyes to the sky. Starting at 8:30pm, strollers, conferences and telescopes will be set up to admire the starry sky, with explanations from ObservaThouars.

German : Les nuits des étoiles

Anlässlich der Nacht der Sterne laden das Schloss Oiron und der Astronomieverein l’ObservaThouars Sie dazu ein, Ihre Augen zum Himmel zu erheben. Ab 20:30 Uhr werden Flanieren, Vorträge und Teleskope aufgestellt, um den Sternenhimmel mit den Erklärungen von l’ObservaThouars zu bewundern.

Italiano :

Lo Château d’Oiron e l’associazione astronomica ObservaThouars vi invitano ad alzare gli occhi al cielo durante la Notte delle Stelle. A partire dalle 20.30, potrete godervi una passeggiata, una conferenza e i telescopi per ammirare il cielo stellato, con le spiegazioni di ObservaThouars.

Espanol : Les nuits des étoiles

El castillo de Oiron y la asociación astronómica ObservaThouars le invitan a mirar al cielo en la Noche estrellada. A partir de las 20.30 h, podrá disfrutar de un paseo, una conferencia y telescopios para admirar el cielo estrellado, con explicaciones de ObservaThouars.

