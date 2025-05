« Les nuits des forêts » à Branceilles – Branceilles, 14 juin 2025 14:00, Branceilles.

« Les nuits des forêts » à Branceilles

Cet évènement initié par l’association La chaloupe vise à partager, sensibiliser et informer autour des questions liées à la gestion forestière, de l’arbre en général et des métiers associés. Au programme ateliers (sur réservation), balades commentées, spectacle et concerts!

Petite restauration et buvette, à l’ombre des frênes

Proposition de porter tartes sucrées ou salées en soutien à l’évènement

Gratuit jusque 20h .

