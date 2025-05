Les nuits des forêts à l’Ecomusée – Ecomusée de la Forêt Méditerranéenne Gardanne, 6 juin 2025 07:00, Gardanne.

Bouches-du-Rhône

Les nuits des forêts à l’Ecomusée Du vendredi 6 au dimanche 8 juin 2025. Ecomusée de la Forêt Méditerranéenne 20 Chemin De Roman Gardanne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-08

2025-06-06

Venez participer à l’événement « Nuits des Forêts » organisé à l’Ecomusée de la Forêt de Gardanne, l’occasion de découvrir la forêt et le bois sous un nouveau regard.

De nombreuses animations seront proposées pour petits et grands: création d’animaux en bois, jeu de construction de charpente, balades forestières, concert, contes à la tombée de la nuit…



Cet évènement est organisé par FIBOIS Sud, en partenariat avec l’Ecomusée de la Forêt de Gardanne.



Inscriptions aux animations et ateliers sur https://www.helloasso.com/associations/fibois-sud-paca/evenements/nuits-des-forets-2025



PROGRAMME



VENDREDI 6 JUIN

18h30/20h30 Conférence L’Eau et la Forêt Méditerranéenne

Quel rôle jouent les arbres dans le cycle de l’eau ? Quelles sont les enjeux de la gestion forestière face à la compétition à l’eau ?

Participation de l’ONF et de l’INRAE.

Conférence suivie d’un moment convivial d’échanges autour d’un apéritif.



SAMEDI 7 JUIN

> 10h à 12h Vis ma vie de bûcheron

Visite d’un chantier forestier en cours à la découverte de la gestion des forêts méditerranéennes.



> 14h, 15h30 et 17h Atelier de fabrication des « Arbrimaux »

Venez créer votre propre animal en bois à partir de branches et de petits rondins, avec Yannick Le Guiner, designer et écoconcepteur des “Arbrimaux”, et inventez leur un mode de vie.



> 14h30 à 15h30 et 16h à 17h Balade à la recherche des nouveaux animaux de la forêt

Une nouvelle espèce d’animaux est apparue dans la forêt de l’Ecomusée de la forêt… Partez à leur recherche pour découvrir tous leurs secrets.



> 20h30 à 22h Contes en forêt

Venez écouter des histoires magiques sur les animaux qui se cachent dans la forêt, à la tombée de la nuit.

Balade contée animée par l’association Mille et une Paroles.



DIMANCHE 8 JUIN

14h Visite Guidée de l’Ecomusée de la Forêt

Visite de l’Ecomusée en compagnie d’un Ecogarde du Grand Site de la Sainte-Victoire et d’un professionnel de la filière bois.

(7.50 € et Gratuit -4 ans) .

Ecomusée de la Forêt Méditerranéenne 20 Chemin De Roman

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 42 10

English :

Come and take part in the « Nuits des Forêts » event organized by the Ecomusée de la Forêt de Gardanne, an opportunity to discover the forest and wood in a new light.

German :

Nehmen Sie an der Veranstaltung « Nuits des Forêts » teil, die im Ecomusée de la Forêt de Gardanne organisiert wird. Dies ist eine Gelegenheit, den Wald und das Holz aus einer neuen Perspektive zu entdecken.

Italiano :

Partecipate all’evento « Nuits des Forêts » organizzato presso l’Ecomusée de la Forêt de Gardanne, un’occasione per scoprire la foresta e il bosco da una nuova prospettiva.

Espanol :

Participe en las « Nuits des Forêts » organizadas en el Ecomusée de la Forêt de Gardanne, una oportunidad para descubrir el bosque y la madera desde una nueva perspectiva.

