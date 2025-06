Les Nuits des Forêts à Rhodes, Branceilles – Branceilles 14 juin 2025 14:00

Dans le cadre de l’événement national Les Nuits des Forêts, rendez-vous à Rhodes Branceilles pour une journée et soirée en pleine nature. Au programme ateliers créatifs, balades commentées, démonstrations, spectacles et concerts. Venez découvrir la forêt autrement, partager des savoir-faire, écouter de la musique et explorer la biodiversité locale. Bar et petite restauration sur place. Participation libre l’après-midi, 8 € à partir de 20 h. Apportez votre tarte sucrée ou salée pour soutenir l’événement ! .

1072, chemin de Rhodes, 19500 Branceille

Branceilles 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 22 16 09

