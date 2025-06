Les nuits des forêts Atelier initiation à la vannerie – Belval 22 juin 2025 15:00

Inscription obligatoire.

Avec Pascale Dorvillers et Yvonne Heidenreich venez assister à un atelier sur l’initiation de la vannerie.Tout public

10 .

Forêt de Tiragouttes

Belval 88210 Vosges Grand Est +33 6 81 05 56 51 tiragouttecontact@gmail.com

English :

Registration required.

Join Pascale Dorvillers and Yvonne Heidenreich for an introductory basketry workshop.

German :

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Mit Pascale Dorvillers und Yvonne Heidenreich nehmen Sie an einem Workshop über die Einführung in die Korbflechterei teil.

Italiano :

È necessaria la registrazione.

Unitevi a Pascale Dorvillers e Yvonne Heidenreich per un workshop introduttivo alla cesteria.

Espanol :

Inscripción obligatoria.

Únase a Pascale Dorvillers e Yvonne Heidenreich en un taller de iniciación a la cestería.

