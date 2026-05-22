Les Nuits des Forêts Baguage des oiseaux forestiers Brussey
Les Nuits des Forêts Baguage des oiseaux forestiers Brussey samedi 6 juin 2026.
Brussey
Les Nuits des Forêts Baguage des oiseaux forestiers
Brussey Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Animations baguage des oiseaux forestiers avec le CPIE de la Vallée de l’Ognon la LPO. Inscriptions obligatoires. .
Brussey 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 71 83 40 florian.lepaul@laposte.net
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English : Les Nuits des Forêts Baguage des oiseaux forestiers
L’événement Les Nuits des Forêts Baguage des oiseaux forestiers Brussey a été mis à jour le 2026-05-18 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN
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