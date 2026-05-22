Brussey

Les Nuits des Forêts Baguage des oiseaux forestiers

Brussey Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Animations baguage des oiseaux forestiers avec le CPIE de la Vallée de l’Ognon la LPO. Inscriptions obligatoires. .

Brussey 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 71 83 40 florian.lepaul@laposte.net

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English : Les Nuits des Forêts Baguage des oiseaux forestiers

L’événement Les Nuits des Forêts Baguage des oiseaux forestiers Brussey a été mis à jour le 2026-05-18 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN