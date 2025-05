Les nuits des forêts Balade sentier Aubépine monogyne – Les Amanins, centre agroécologique La Roche-sur-Grane, 14 juin 2025 17:30, La Roche-sur-Grane.

Drôme

Début : 2025-06-14 17:30:00

fin : 2025-06-14 20:30:00

2025-06-14

> « L’arbre, une plante sans limite ? », par GAL-GAL Escapade

> Ecoute et observation des oiseaux de la forêt, par la LPO

> Quiz pour découvrir la forêt en s’amusant, par COFOR26

Les Amanins, centre agroécologique 1324 route de Crest

La Roche-sur-Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 75 05 info@lesamanins.com

English :

> « The tree, a plant without limits », by GAL-GAL Escapade

> Listen to and observe forest birds, by the LPO

> Quiz to discover the forest while having fun, by COFOR26

German :

> « Der Baum, eine Pflanze ohne Grenzen? », von GAL-GAL Escapade

> Waldvögel hören und beobachten, von LPO

> Quiz, um den Wald spielerisch zu entdecken, von COFOR26

Italiano :

> « L’albero, una pianta senza limiti », di GAL-GAL Escapade

> Ascoltare e osservare gli uccelli della foresta, a cura di LPO

> Quiz per scoprire il bosco divertendosi, di COFOR26

Espanol :

> « El árbol, una planta sin límites », por GAL-GAL Escapada

> Escuchar y observar las aves del bosque, por LPO

> Concurso para descubrir el bosque divirtiéndose, por COFOR26

L’événement Les nuits des forêts Balade sentier Aubépine monogyne La Roche-sur-Grane a été mis à jour le 2025-05-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme