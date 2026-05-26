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Les Nuits des Forêts Chemin sonnants Le Montsaugeonnais

Les Nuits des Forêts Chemin sonnants Le Montsaugeonnais

Les Nuits des Forêts Chemin sonnants Le Montsaugeonnais dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Mairie

Ville : 52190 Le Montsaugeonnais

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Le Montsaugeonnais

Les Nuits des Forêts Chemin sonnants

Mairie Le Montsaugeonnais Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Tout public
Déambulation musicale festive par la Compagnie D’un instant à l’autre
Déambulation musicale, parsemée d’expériences sonores en lien avec le paysage, la mémoire des lieux et la botanique, afin de faire découvrir la nature non pas comme figée, mais comme une dynamique dans laquelle l’humain est chaque jour inséré, et au sein de laquelle s’ancre son histoire. Vous marchez, ici et là, et d’expérience en expérience, vous aurez découvert le son différemment.
Durée 1h20
Gratuit
Sur Réservation   .

Mairie Le Montsaugeonnais 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 74 23 30 91  evenements@forets-parcnational.fr

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English :

L’événement Les Nuits des Forêts Chemin sonnants Le Montsaugeonnais a été mis à jour le 2026-05-26 par Antenne du Pays de Langres