Le Montsaugeonnais

Les Nuits des Forêts Chemin sonnants

Mairie Le Montsaugeonnais Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Tout public

Déambulation musicale festive par la Compagnie D’un instant à l’autre

Déambulation musicale, parsemée d’expériences sonores en lien avec le paysage, la mémoire des lieux et la botanique, afin de faire découvrir la nature non pas comme figée, mais comme une dynamique dans laquelle l’humain est chaque jour inséré, et au sein de laquelle s’ancre son histoire. Vous marchez, ici et là, et d’expérience en expérience, vous aurez découvert le son différemment.

Durée 1h20

Gratuit

Sur Réservation .

Mairie Le Montsaugeonnais 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr

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English :

L’événement Les Nuits des Forêts Chemin sonnants Le Montsaugeonnais a été mis à jour le 2026-05-26 par Antenne du Pays de Langres