Les Nuits des forêts En la forêt de longue attente Aprey
Les Nuits des forêts En la forêt de longue attente Aprey vendredi 12 juin 2026.
Aprey
Les Nuits des forêts En la forêt de longue attente
Gorges de la Vingeanne Aprey Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Tout public
Déambulation théâtrale par la Compagnie La Rouiche
Balade-spectacle en forêt qui se veut au plus proche de la forêt. Il y a des histoires d’affût, de guêpe, de champignons, de châtaignes grillées, d’amour, de territoires et d’oiseaux. Des mélodies, de airs de danse à la vielle, au oud et au chant rythment le voyage. En la forêt de langue attente est un appel à être à l’écoute, se sentir animal, comprendre autrement, mais aussi faire sonner la forêt, chanter et danser.
Gratuit
Sur Réservation .
Gorges de la Vingeanne Aprey 52250 Haute-Marne Grand Est +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr
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English :
L’événement Les Nuits des forêts En la forêt de longue attente Aprey a été mis à jour le 2026-05-26 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne