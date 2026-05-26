Aprey

Les Nuits des forêts En la forêt de longue attente

Gorges de la Vingeanne Aprey Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Tout public

Déambulation théâtrale par la Compagnie La Rouiche

Balade-spectacle en forêt qui se veut au plus proche de la forêt. Il y a des histoires d’affût, de guêpe, de champignons, de châtaignes grillées, d’amour, de territoires et d’oiseaux. Des mélodies, de airs de danse à la vielle, au oud et au chant rythment le voyage. En la forêt de langue attente est un appel à être à l’écoute, se sentir animal, comprendre autrement, mais aussi faire sonner la forêt, chanter et danser.

Gratuit

Sur Réservation .

Gorges de la Vingeanne Aprey 52250 Haute-Marne Grand Est +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr

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English :

L’événement Les Nuits des forêts En la forêt de longue attente Aprey a été mis à jour le 2026-05-26 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne