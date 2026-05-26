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Les Nuits des forêts En la forêt de longue attente Aprey

Les Nuits des forêts En la forêt de longue attente Aprey

Les Nuits des forêts En la forêt de longue attente Aprey vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Gorges de la Vingeanne

Ville : 52250 Aprey

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Aprey

Les Nuits des forêts En la forêt de longue attente

Gorges de la Vingeanne Aprey Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Tout public
Déambulation théâtrale par la Compagnie La Rouiche
Balade-spectacle en forêt qui se veut au plus proche de la forêt. Il y a des histoires d’affût, de guêpe, de champignons, de châtaignes grillées, d’amour, de territoires et d’oiseaux. Des mélodies, de airs de danse à la vielle, au oud et au chant rythment le voyage. En la forêt de langue attente est un appel à être à l’écoute, se sentir animal, comprendre autrement, mais aussi faire sonner la forêt, chanter et danser.
Gratuit
Sur Réservation   .

Gorges de la Vingeanne Aprey 52250 Haute-Marne Grand Est +33 6 74 23 30 91  evenements@forets-parcnational.fr

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English :

L’événement Les Nuits des forêts En la forêt de longue attente Aprey a été mis à jour le 2026-05-26 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne