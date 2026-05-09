Saint-Geniez-ô-Merle

Les Nuits des Forêts en Vallée de la Dordogne Corrézienne

Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Les 13 et 14 juin 2026, venez à la rencontre des forêts de la Vallée de la Dordogne corrézienne ! Le PETR et ses partenaires vous proposent visites d’ateliers d’artisans du bois, conférences marchées, siestes musicales, balades à la découverte des oiseaux forestiers et des chauves-souris. Que ce soit dans la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Maronne et des Tours de Merle ou dans la forêt domaniale de Puy Lomaille à Chenailler-Mascheix, prenez le temps d’une immersion dans ce patrimoine naturel singulier .

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31

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English : Les Nuits des Forêts en Vallée de la Dordogne Corrézienne

L’événement Les Nuits des Forêts en Vallée de la Dordogne Corrézienne Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-05-09 par Corrèze Tourisme