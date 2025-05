Les nuits des forêts inauguration à la forêt de tiragoutte – Belval, 6 juin 2025 17:00, Belval.

Vosges

Les nuits des forêts inauguration à la forêt de tiragoutte Forêt de Tiragouttes Belval Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-06 17:00:00

fin : 2025-06-06 21:00:00

Date(s) :

2025-06-06

Venez assistez à l’inauguration des nuits des forêts avec l’invitation de Monsieur le Maire de Belval, Madame la Maire du Puid, Mesdames et Messieurs les élus de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et le Département des Vosges.

Tous les évènements sont gratuits mais sur réservation.Tout public

0 .

Forêt de Tiragouttes

Belval 88210 Vosges Grand Est +33 6 81 05 56 51 tiragouttecontact@gmail.com

English :

Join us for the inauguration of Forest Nights, at the invitation of the Mayor of Belval, the Mayor of Le Puid, the elected representatives of the Saint-Dié-des-Vosges Urban Community and the Vosges Department.

All events are free but must be booked in advance.

German :

Kommen Sie zur Eröffnung der Waldnächte, zu der der Bürgermeister von Belval, die Bürgermeisterin von Le Puid, die Abgeordneten der Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges und das Département des Vosges eingeladen haben.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos, erfordern jedoch eine Reservierung.

Italiano :

Unitevi a noi per l’inaugurazione delle Notti della Foresta su invito del Sindaco di Belval, del Sindaco di Le Puid, dei rappresentanti eletti della Comunità Urbana di Saint-Dié-des-Vosges e del Dipartimento dei Vosgi.

Tutti gli eventi sono gratuiti ma devono essere prenotati in anticipo.

Espanol :

Acompáñenos en la inauguración de las Noches del Bosque, invitados por el alcalde de Belval, el alcalde de Le Puid, los representantes electos de la Comunidad Urbana de Saint-Dié-des-Vosges y el Departamento de los Vosgos.

Todos los actos son gratuitos pero deben reservarse con antelación.

L’événement Les nuits des forêts inauguration à la forêt de tiragoutte Belval a été mis à jour le 2025-05-14 par OT SAINT DIE DES VOSGES