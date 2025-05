Les nuits des forêts – Mézières-en-Brenne, 20 juin 2025 18:30, Mézières-en-Brenne.

Une soirée dédiée à l’arbre et aux forêts lors de cette nouvelle édition du festival, proposé par la médiathèque de Mézières-en-Brenne.

La médiathèque de Mézières vous propose une soirée dédiée à l’arbre et aux forêts lors ce dette nouvelle édition du festival. Au programme: lecture musicale « Lisières » par Alice Robert et Boris Trouplin, une lecture en voix et en musique, en hommage ému et en humour, pour saluer l’Arbre, la Forêt,ceux qui les louent les étudients, les traversent, les habitenent, les magnifient …. Pause repas partagé puis conférence « difficile d’être un arbre en Brenne » par Frédéric Lefort, arboriste-grimpeur de la société Arbre et Concept. .

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 67 bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr

English :

An evening dedicated to trees and forests at this latest edition of the festival, organized by the Mézières-en-Brenne media library.

German :

Ein Abend, der dem Baum und den Wäldern gewidmet ist, bei dieser neuen Ausgabe des Festivals, das von der Mediathek in Mézières-en-Brenne angeboten wird.

Italiano :

Una serata dedicata agli alberi e alle foreste al festival di quest’anno, organizzata dalla mediateca di Mézières-en-Brenne.

Espanol :

Una velada dedicada a los árboles y los bosques en el festival de este año, organizada por la mediateca de Mézières-en-Brenne.

