Les nuits des forêts Veyrignac Route de la Pintoune Sainte-Mondane

Sainte-Mondane

Les nuits des forêts Veyrignac

Route de la Pintoune Parking situé route de la Pintoune Sainte-Mondane Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Dans le cadre des Nuits des Forêts, Veyrignac propose une visite guidée le 17 juin 2026 autour de l’ancienne gravière de Gaule. Découvrez une forêt renaturée et ses essences d’arbres au fil d’une balade immersive.Visite Gratuite

Dans le cadre des Nuits des Forêts 2026, Veyrignac accueille une visite guidée immersive le 17 juin autour de l’ancienne gravière de Gaule, aujourd’hui transformée en forêt renaturée.

Au fil de cette balade nature, partez à la découverte d’un site unique et explorez une forêt âgée de 10 ans à travers anecdotes, histoires et secrets des différentes essences d’arbres qui composent ce paysage en pleine évolution. Une expérience sensible et pédagogique pour mieux comprendre la forêt et son environnement.

Rendez-vous au parking route de la Pintoune à Sainte-Mondane. Participation sur inscription.Visite Gratuite .

Route de la Pintoune Parking situé route de la Pintoune Sainte-Mondane 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English :

As part of the Nuits des Forêts event, Veyrignac is offering a guided tour of the former Gaule gravel pit on June 17, 2026. Discover a renatured forest and its tree species during an immersive stroll

L’événement Les nuits des forêts Veyrignac Sainte-Mondane a été mis à jour le 2026-05-24 par OT du pays de Fénelon