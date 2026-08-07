Informations pratiques

Dinard

Les Nuits des Galeries 2026

Centre-Ville Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:00:00

fin : 2026-08-11 23:59:00

Date(s) :

2026-08-11

Le mardi 11 août, de 18h à minuit, Dinard vous donne rendez-vous pour l’une des soirées les plus attendues de l’été !

23 galeries et brocanteurs ouvriront leurs portes pour vous faire découvrir des univers artistiques aussi riches que variés. Amateur d’art, collectionneur averti ou simple curieux, laissez-vous porter au gré de vos envies dans les rues Dinardaises.

Agape Hub, Galerie Vue Sur Mer, Galerie Calderone, Desramé Artiste, Galerie Winston, Galerie Saphir, Alexandre Motte, Vincent Lemaire Espace Photos, Galerie Les Pouces-Pieds à Dinard, Galerie & Co, Jean Luc Le Mounier, Alexandre Bonade, Candide Camera galerie d’art à Dinard, Esperluette Dinard, Galerie Courtois, Pop Art Show, Jacky Quebriac, Galerie Besseiche, La Pharmacie Moderne, À La FOLIE DECO, Watt Bis, Jean-Charles Bruneau et Dinard Latitudes

Des dépliants avec le plan du parcours seront disponibles pour vous permettre de retrouver facilement tous les participants chez les participants, commerçants et à l’Office du Tourisme.

Galeries et brocanteurs ouverts

Parenthèses musicales

Mardi 11 août 2026 de 18h à minuit

Dans le Centre-ville de Dinard

Entrée libre

Un événement organisé par l’Union du Commerce de Dinard en partenariat avec la Ville de Dinard .

Centre-Ville Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30

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English :

L’événement Les Nuits des Galeries 2026 Dinard a été mis à jour le 2026-08-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme