Les Nuits du Cerf Ligny-le-Ribault samedi 27 septembre 2025.

Ligny-le-Ribault Loiret

Samedi 27 septembre

à partir de 17h30

Écomusée (derrière l’église) • Ligny le Ribault

À l’approche de l’automne, vivez une immersion inoubliable au cœur de la forêt de Sologne avec Les Nuits du Cerf. Une sortie conviviale et instructive qui vous plonge dans l’univers majestueux du roi de nos forêts le cerf.

Au programme :

➡ Présentation d’un diaporama sur la vie du cerf

➡ Balade forestière guidée par un spécialiste de l’environnement

➡ Écoute du brame sur les sentiers

➡ Apéritif dînatoire à partager

️ Tarif 20 € (15 € pour les -13 ans) Règlement sur place en espèces ou chèque

Réservation obligatoire avant le 20 septembre

06 87 14 03 82 / 06 95 09 06 29

ecomusee45240@orange.fr

Soirée supplémentaire le 4 octobre (à 20h30) Tarif sp 20 .

Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 14 03 82 ecomusee45240@orange.fr

English :

? Les Nuits du Cerf

As autumn approaches, experience an unforgettable immersion in the heart of the Sologne forest with Les Nuits du Cerf. A convivial and instructive outing that plunges you into the majestic world of the king of our forests: the deer. ? Additional evening on October 4 (8.30pm)

German :

? Die Nächte des Hirsches

Wenn der Herbst naht, können Sie mit Les Nuits du Cerf » (Die Nächte des Hirsches) einen unvergesslichen Einblick in die Wälder der Sologne gewinnen. Ein geselliger und informativer Ausflug, der Sie in die majestätische Welt des Königs unserer Wälder eintauchen lässt: den Hirsch. ? Zusätzlicher Abend am 4. Oktober (um 20:30 Uhr)

Italiano :

? Le Nuvole del Cerf

Con l’avvicinarsi dell’autunno, vivete un’indimenticabile immersione nel cuore della foresta della Sologna con Les Nuits du Cerf. Un’uscita simpatica e istruttiva che vi farà immergere nel maestoso mondo del re delle nostre foreste: il cervo? Serata supplementare il 4 ottobre (ore 20.30)

Espanol :

? Les Nuits du Cerf

A medida que se acerca el otoño, viva una inmersión inolvidable en el corazón del bosque de Sologne con Les Nuits du Cerf. Una salida simpática e informativa que le sumergirá en el majestuoso mundo del rey de nuestros bosques: el ciervo ? Velada adicional el 4 de octubre (20.30 h)

