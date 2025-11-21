LES NUITS DU CHAT Saint-Jean-de-Védas

LES NUITS DU CHAT

Allée du Terral Saint-Jean-de-Védas Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-21

Pour sa 18ᵉ édition, le festival célèbre des créations francophones inédites, proposant des spectacles où musique et théâtre se rencontrent, tout en rendant hommage à des compositrices méconnues.

Ne manquez pas le Festival les Nuits du chat du 21 au 29 novembre 2025 !

Parmi les moments phares, Diva Syndicat revisite avec humour mille ans de musique féminine, tandis que Carmen Maria Vega invite à explorer la liberté et les émotions à travers des univers variés.

Programme complet en ligne sur le site officiel .

Allée du Terral Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie

English :

For its 18? edition, the festival celebrates new French-language creations, offering shows where music and theater meet, while paying tribute to little-known female composers.

German :

Ausgabe feiert das Festival neue frankophone Kreationen und bietet Aufführungen, bei denen Musik und Theater aufeinandertreffen und unbekannte Komponistinnen geehrt werden.

Italiano :

Per la sua 18ª edizione, il festival celebra le nuove produzioni in lingua francese, proponendo spettacoli in cui musica e teatro si incontrano e rendendo omaggio a compositrici poco conosciute.

Espanol :

En su 18ª edición, el festival celebra las nuevas producciones francófonas, propone espectáculos en los que música y teatro se dan la mano y rinde homenaje a compositoras poco conocidas.

