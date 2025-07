Les Nuits du Château de la Moutte Musique, mouvement et couleurs pour éveiller les sens et renforcer les liens Château de la Moutte Domaine Emile Ollivier Saint-Tropez

Château de la Moutte Domaine Emile Ollivier 133, Chemin de la Moutte Saint-Tropez Var

Depuis 50 ans, les Nuits du Château de la Moutte font vibrer Saint-Tropez au clair de lune, entre cour, palmeraie et plage des Canebiers, avec des concerts de musique classique, baroque, jazz ou du monde. Un rendez-vous magique sous les étoiles.

Château de la Moutte Domaine Emile Ollivier 133, Chemin de la Moutte Saint-Tropez 83990 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 96 96 94

English : Les Nuits du Château de la Moutte Music, movement and colors to awaken the senses and strengthen bonds

For 50 years, the Nuits du Château de la Moutte have been bringing Saint-Tropez to life in the moonlight, between the courtyard, the palm grove and the Canebiers beach, with concerts of classical, baroque, jazz and world music. A magical rendezvous under the stars.

German : Les Nuits du Château de la Moutte Musik, Bewegung und Farben, um die Sinne zu wecken und Verbindungen zu stärken

Seit 50 Jahren bringen die Nuits du Château de la Moutte Saint-Tropez bei Mondschein zwischen Hof, Palmenhain und Canebiers-Strand mit Konzerten aus den Bereichen Klassik, Barock, Jazz und Weltmusik zum Vibrieren. Ein magisches Rendezvous unter dem Sternenhimmel.

Italiano : Les Nuits du Château de la Moutte Musica, movimento e colore per risvegliare i sensi e rinsaldare i legami

Da 50 anni, le Nuits du Château de la Moutte animano Saint-Tropez al chiaro di luna, tra il cortile, il palmeto e la spiaggia di Canebiers, con concerti di musica classica, barocca, jazz e world music. Un magico appuntamento sotto le stelle.

Espanol : Les Nuits du Château de la Moutte Música, movimiento y color para despertar los sentidos y estrechar lazos

Desde hace 50 años, las Nuits du Château de la Moutte animan Saint-Tropez a la luz de la luna, entre el patio, el palmeral y la playa de Canebiers, con conciertos de música clásica, barroca, jazz y músicas del mundo. Una cita mágica bajo las estrellas.

