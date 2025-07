Les Nuits du Château de la Moutte Nadine Sierra, Marine Chagnon, Michael Fabiano, Michal Biel Saint-Tropez

Plage des Canebiers Saint-Tropez Var

Début : 2025-08-13 21:00:00

fin : 2025-08-13

2025-08-13

Depuis 50 ans, les Nuits du Château de la Moutte font vibrer Saint-Tropez au clair de lune, entre cour, palmeraie et plage des Canebiers, avec des concerts de musique classique, baroque, jazz ou du monde. Un rendez-vous magique sous les étoiles.

Plage des Canebiers Saint-Tropez 83990 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 96 96 94

English : Les Nuits du Château de la Moutte Nadine Sierra, Marine Chagnon, Michael Fabiano, Michal Biel

For 50 years, the Nuits du Château de la Moutte have been bringing Saint-Tropez to life in the moonlight, between the courtyard, the palm grove and the Canebiers beach, with concerts of classical, baroque, jazz and world music. A magical rendezvous under the stars.

German : Les Nuits du Château de la Moutte Nadine Sierra, Marine Chagnon, Michael Fabiano, Michal Biel

Seit 50 Jahren bringen die Nuits du Château de la Moutte Saint-Tropez bei Mondschein zwischen Hof, Palmenhain und Canebiers-Strand mit Konzerten aus den Bereichen Klassik, Barock, Jazz und Weltmusik zum Vibrieren. Ein magisches Rendezvous unter dem Sternenhimmel.

Italiano : Les Nuits du Château de la Moutte Nadine Sierra, Marine Chagnon, Michael Fabiano, Michal Biel

Da 50 anni, le Nuits du Château de la Moutte animano Saint-Tropez al chiaro di luna, tra il cortile, il palmeto e la spiaggia di Canebiers, con concerti di musica classica, barocca, jazz e world music. Un magico appuntamento sotto le stelle.

Espanol : Les Nuits du Château de la Moutte Nadine Sierra, Marine Chagnon, Michael Fabiano, Michal Biel

Desde hace 50 años, las Nuits du Château de la Moutte animan Saint-Tropez a la luz de la luna, entre el patio, el palmeral y la playa de Canebiers, con conciertos de música clásica, barroca, jazz y músicas del mundo. Una cita mágica bajo las estrellas.

