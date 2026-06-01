Les nuits du Golf Les Coulondrines Saint-Gély-du-Fesc

Saint-Gély-du-Fesc

Les nuits du Golf

Les Coulondrines 4 rue des érables Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Quand le golf se pare de lumière et de disco, le fairway devient un véritable terrain de fête !

Le vendredi 26 juin, le Golf des Coulondrines lance la première édition des Nuits du Golf, une soirée estivale placée sous le signe de la convivialité. Dans un cadre naturel et en plein air, les visiteurs pourront profiter d’un concert du groupe Flash.Line34 aux sonorités pop-rock, déguster des planches à partager, des grillades au brasero et des produits locaux, accompagnés de vins du Domaine Haut-Lirou, de bières artisanales, de Spritz et de mocktails. Une belle occasion de se retrouver entre amis ou en famille pour célébrer l’été dans une ambiance chaleureuse et musicale. .

Les Coulondrines 4 rue des érables Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 84 30 12 restaurant@coulondrines.com

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English :

When golf is adorned with light and disco, the fairway becomes a true party ground!

L’événement Les nuits du Golf Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup