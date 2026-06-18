Les Nuits du Loup Musée du Loup Le Cloître-Saint-Thégonnec mardi 28 juillet 2026.

Le Cloître-Saint-Thégonnec

Les Nuits du Loup

Musée du Loup 3 Rue du Calvaire Le Cloître-Saint-Thégonnec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:30:00

fin : 2026-07-28 23:30:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-18

La nuit tombant sur les Monts d’Arrée, le Musée du Loup vous invite à vivre une expérience immersive unique en son genre…

En partenariat avec Bretagne Vivante, les Nuits du Loup débuteront par une visite libre du musée afin de découvrir l’histoire du loup, les croyances qui l’entourent et sa place dans notre imaginaire collectif. La soirée se poursuivra ensuite par une balade contée nocturne au cœur des Landes du Cragou, dans une atmosphère propice aux légendes.

Durée

Environ 3h (1h de visite libre + 2h de balade)

À partir de 6 ans

Réservation obligatoire places limitées

Informations importantes

• Prévoir une petite laine (les soirées peuvent être fraîches)

• Prévoir un pantalon et des chaussures fermées

• Prévoir de la crème anti-moustiques

• Venir obligatoirement en voiture après la visite du musée, les participants suivront l’animateur de Bretagne Vivante jusqu’au lieu de départ de la balade.

Une soirée hors du temps, entre nature sauvage, contes et frissons, pour découvrir autrement l’univers fascinant du loup… .

Musée du Loup 3 Rue du Calvaire Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 79 73 45

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English :

L’événement Les Nuits du Loup Le Cloître-Saint-Thégonnec a été mis à jour le 2026-06-18 par OT BAIE DE MORLAIX