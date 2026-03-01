LES NUITS DU SLAM ESPLANADE ET ESPACE ROGUET Toulouse

LES NUITS DU SLAM

ESPLANADE ET ESPACE ROGUET 9 Rue de Gascogne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 16:00:00

fin : 2026-03-21 23:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Immersion dans l’univers du slam, du rap, de la poésie et des cultures urbaines !

Les Nuits du slam, festival itinérant, reviennent à l’Espace Roguet, pour mettre en avant le slam, la poésie et la culture hip-hop en Langue des signes française. Ouvert à tous, l’évènement invite artistes en herbe ou confirmés à venir déclamer leurs textes lors des scènes ouvertes, et à découvrir les spectacles programmés.

Bon à savoir

– Les représentations sont gratuites et sans réservation dans la limite des places disponibles.

Rendez-vous sur culture.haute-garonne.fr pour découvrir toute la programmation. .

ESPLANADE ET ESPACE ROGUET 9 Rue de Gascogne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 45 58 30

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English :

Immerse yourself in the world of slam, rap, poetry and urban culture!

L’événement LES NUITS DU SLAM Toulouse a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE