LES NUITS DU SLAM ESPLANADE ET ESPACE ROGUET Toulouse
LES NUITS DU SLAM ESPLANADE ET ESPACE ROGUET Toulouse samedi 21 mars 2026.
LES NUITS DU SLAM
ESPLANADE ET ESPACE ROGUET 9 Rue de Gascogne Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 16:00:00
fin : 2026-03-21 23:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Immersion dans l’univers du slam, du rap, de la poésie et des cultures urbaines !
Les Nuits du slam, festival itinérant, reviennent à l’Espace Roguet, pour mettre en avant le slam, la poésie et la culture hip-hop en Langue des signes française. Ouvert à tous, l’évènement invite artistes en herbe ou confirmés à venir déclamer leurs textes lors des scènes ouvertes, et à découvrir les spectacles programmés.
Bon à savoir
– Les représentations sont gratuites et sans réservation dans la limite des places disponibles.
Rendez-vous sur culture.haute-garonne.fr pour découvrir toute la programmation. .
ESPLANADE ET ESPACE ROGUET 9 Rue de Gascogne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 45 58 30
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English :
Immerse yourself in the world of slam, rap, poetry and urban culture!
L’événement LES NUITS DU SLAM Toulouse a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE