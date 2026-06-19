Les Nuits en Or 2026 Cinéma Getari Enea Guéthary

Guéthary

Les Nuits en Or 2026

Cinéma Getari Enea 55 Rue Adrien Lahourcade Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19 22:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Soirée NUITS EN OR

Les Nuits en Or est l’événement consacré au meilleur du court métrage international organisé par l’Académie des César. Depuis sa réouverture, Getari Enea fait partie des 30 cinémas de France partenaires de cette soirée unique.

Véritable photographie du cinéma émergeant, Les Nuits en Or invitent à un voyage dans la diversité des cultures du monde, à la découverte de réalisateur·rice·s aussi talentueux que prometteurs.

Réservez votre place au 05 59 22 50 85. .

Cinéma Getari Enea 55 Rue Adrien Lahourcade Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 50 85

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English : Les Nuits en Or 2026

L’événement Les Nuits en Or 2026 Guéthary a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque