Les nuits enchantées de Chantore Bacilly
Les nuits enchantées de Chantore Bacilly dimanche 26 juillet 2026.
Bacilly
Les nuits enchantées de Chantore
Château de Chantore Bacilly Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Pique-niquez dans une tenue blanche avec votre panier et votre nappe blanche sur les pelouses du Château de Chantore, à la tombée de la nuit nous partirons en promenade dans le parc illuminé. Attention tenue blanche impérative et il faut apporter son pique-nique ! Billetterie dans les Bureaux d’Information Touristique de Mont Saint-Michel Normandie Tourisme et en ligne https://reservation.ot-montsaintmichel.com/ .
Château de Chantore Bacilly 50530 Manche Normandie +33 6 74 30 66 64
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English : Les nuits enchantées de Chantore
L’événement Les nuits enchantées de Chantore Bacilly a été mis à jour le 2026-04-24 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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