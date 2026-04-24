Bacilly

Les nuits enchantées de Chantore

Château de Chantore Bacilly Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 19:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Pique-niquez dans une tenue blanche avec votre panier et votre nappe blanche sur les pelouses du Château de Chantore, à la tombée de la nuit nous partirons en promenade dans le parc illuminé. Attention tenue blanche impérative et il faut apporter son pique-nique ! Billetterie dans les Bureaux d’Information Touristique de Mont Saint-Michel Normandie Tourisme et en ligne https://reservation.ot-montsaintmichel.com/ .

Château de Chantore Bacilly 50530 Manche Normandie +33 6 74 30 66 64

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English : Les nuits enchantées de Chantore

L’événement Les nuits enchantées de Chantore Bacilly a été mis à jour le 2026-04-24 par OT MSM Normandie BIT Genêts