Les Nuits Frappées de Bruniquel Rue du château Bruniquel samedi 30 août 2025.
Rue du château Châteaux de Bruniquel Bruniquel Tarn-et-Garonne
Samedi 2025-08-30 17:00:00
2025-08-30
Samedi 30 août de 17h à minuit. Grand rassemblement de Batucadas à Bruniquel.
+33 6 73 60 34 16 flowillmann@gmail.com
English :
Saturday August 30th from 5pm to midnight. Big gathering of Batucadas in Bruniquel.
German :
Samstag, 30. August von 17 Uhr bis Mitternacht. Große Versammlung von Batucadas in Bruniquel.
Italiano :
Sabato 30 agosto dalle 17:00 a mezzanotte. Grande raduno di Batucadas a Bruniquel.
Espanol :
Sábado 30 de agosto de 17:00 a 24:00 horas. Gran concentración de Batucadas en Bruniquel.
